Волейбольная команда "Сахалин" продолжает лидировать в чемпионате России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Иркутске завершился третий тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги "Б". Островные волейболистки провели два матча с хозяевами, командой "Локомотив-Ангара".
Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, в первом матче подопечным Олега Ляпугина удалось уверенно переиграть соперника в защите и страховке, а также показать отличную игровую дисциплину. Это позволило победить в напряжённой игре со счётом 3:1 (25:18, 25:23, 17:25, 25:22).
В третьей партии, к сожалению, просели в приёме и не могли держать приём. Дальше достали характер и смогли завершить матч в свою пользу, - делится после матча доигровщица Ксения Савелова.
Вторая игра сложилась иначе: соперник разобрал и сделал выводы после первого поражения и был заряжен взять реванш. Как итог - счёт 3:1 (27:29, 26:24, 25:16, 25:19) в пользу хозяев.
Прошедший тур дал нам богатую пищу для размышлений и дальнейшей работы. Игры с сильным и хорошо обученным соперником показали как наши сильные стороны, так и уязвимые места, над которыми необходимо работать. Главное в этом туре, что мы смогли забрать важные три очка, разберём ошибки и начнём подготовку к следующим играм, - подвёл итоги тура главный тренер Олег Ляпугин.
По итогам прошедших матчей команда "Сахалин" сохраняет лидирующее положение в турнирной таблице, набрав 15 очков и имея всего одно поражение.
Следующий тур пройдёт с 14 по 15 ноября в Южно-Сахалинске, где наша команда сыграет два матча с командой "Томичка" из Томска. Игры пройдут в Спортивной школе по волейболу по адресу Горького, 7/3, начало матчей в 17:00.
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