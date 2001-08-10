Тихоокеанское
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11:34, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы завоевали три медали на соревнованиях по бильярду в Хабаровске

Сахалинцы завоевали три медали на соревнованиях по бильярду в Хабаровске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены завоевали три медали краевых соревнований по бильярду, посвящённых Дню рождения Хабаровска. Турнир проходил среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, состязания собрали около 40 участников из Республики Саха (Якутия), Сахалинской области и Хабаровского края.

По итогам турнира в дисциплине "комбинированная пирамида" среди мужчин, играющих на колясках, победителем стал Андрей Семикрас.

В дисциплине "свободная пирамида" среди мужчин, играющих стоя, Александр Грибков стал вторым, Кан Вон Чан - третьим, Ян Чун Сик занял четвёртое место.

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