Житель Поронайска затащил чужого ребёнка в квартиру и запер дверь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело против 56-летнего местного жителя. Его подозревают в похищение несовершеннолетнего.

По версии следствия, вечером 26 сентября 2026 года обвиняемый находился в своей квартире в одном из домов по улице Комсомольской в Поронайске и услышал стук в дверь. Выйдя на лестничную площадку, мужчина увидел ранее незнакомого ребёнка.

Действуя против воли малолетнего, фигурант затащил его в коридор своей квартиры и запер входную дверь на замок, лишив возможности покинуть помещение. Затем он взял ребёнка за капюшон куртки, удерживая на весу, вынес его на крыльцо жилого дома.

Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, ребёнка освободила местная жительница, которая пресекла противоправные действия. По уголовному делу проводят следственные действия для сбора и закрепления доказательств. По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.