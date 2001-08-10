Житель Поронайска затащил чужого ребёнка в квартиру и запер дверь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Поронайский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело против 56-летнего местного жителя. Его подозревают в похищение несовершеннолетнего.
По версии следствия, вечером 26 сентября 2026 года обвиняемый находился в своей квартире в одном из домов по улице Комсомольской в Поронайске и услышал стук в дверь. Выйдя на лестничную площадку, мужчина увидел ранее незнакомого ребёнка.
Действуя против воли малолетнего, фигурант затащил его в коридор своей квартиры и запер входную дверь на замок, лишив возможности покинуть помещение. Затем он взял ребёнка за капюшон куртки, удерживая на весу, вынес его на крыльцо жилого дома.
Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, ребёнка освободила местная жительница, которая пресекла противоправные действия. По уголовному делу проводят следственные действия для сбора и закрепления доказательств. По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.
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