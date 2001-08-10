На Сахалине открылась выставка книг-малюток на иностранных языках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выставка «Мир в миниатюре: коллекция книг-малюток на иностранных языках» открылась 17 ноября в главной островной библиотеке. Экспозицию подготовили специалисты Информационного центра международного сотрудничества.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, общая коллекция миниатюрных изданий, хранящихся в центре, насчитывает 105 книг. Посетители смогут не только увидеть раритеты, но и ознакомиться с исторической справкой о технологиях изготовления миниатюрных книг и становлении этого направления печатного искусства.
Особый интерес представляет география и тематика раритетов, отражающая многолетнее международное сотрудничество библиотеки. Среди ключевых экспонатов – самая маленькая книга коллекции размером всего 14 на 10 миллиметров: «Заявление председателя Совета министров Республики Болгария» (1968 год) Тодора Живкова на болгарском языке. Также представлено уникальное издание гимна «Интернационал» (Будапешт, 1970-е годы), текст которого переведён на 31 язык и проиллюстрирован венгерским графиком Дьюлой Хинцем. Ещё один экспонат – фундаментальный труд «Kleinod der Buchkunst» (Лейпциг, 1979 год), рассказывающий об истории создания миниатюрной книги в ГДР и технологиях её изготовления. Посетители увидят трёхтомное издание «Фауста» И.В. Гёте на немецком языке, юбилейные и политические издания на монгольском и венгерском языках, в том числе цитаты из произведений Л.И. Брежнева (Даланзадгад, 1980 год) и издание, посвящённое 175-летию венгерского революционера Лайоша Кошута (Будапешт, 1977 год).
Организаторы экспозиции отметили: «Книга-малютка – это настоящий шедевр полиграфического искусства, требующий от создателей ювелирной точности. Наша выставка позволяет жителям и гостям Сахалина прикоснуться к мировой истории через призму уникальных международных изданий из фонда библиотеки».
Выставка расположена в зале каталогов на втором этаже и будет работать до 4 декабря.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
10:43 Сегодня Почти 3700 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки
10:34 Сегодня На Сахалине стартовало первенство Дальнего Востока по кёрлингу
10:47 Сегодня На Сахалине мотострелки учились преодолевать заражённые участки местности
09:03 Сегодня В России ведется работа над бессрочным безвизом с Китаем
14:36 12 Ноября На Сахалине в 2026 году обустроили 30 автобусных остановок
12:13 10 Ноября Дорожные камеры за сутки зафиксировали почти 3500 нарушений ПДД на Сахалине
11:55 11 Ноября На дорогах Южно-Сахалинска продолжают противогололёдную обработку
14:05 10 Ноября В Южно-Сахалинске открыли мемориальную доску Герою России майору Сергею Ромашину
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
12:44 23 Октября На Сахалине организаторы незаконной миграции осуждены на большие сроки
11:06 30 Октября За 29 октября на Сахалине зарегистрировали пять ДТП с пострадавшими
09:52 26 Октября На Сахалине автоинспекторы за выходные задержали 27 пьяных водителей и 38 – без прав
Выбор редакции
- 12:44 Сегодня На Сахалине открылась выставка книг-малюток на иностранных языках
- 11:31 Сегодня На Сахалине обсудили вопросы вторичной переработки мусора
- 10:47 Вчера Сахалинцев приглашают ознакомиться с главным делом жизни Владимира Даля
- 09:48 13 Ноября Библиотеки Южно-Сахалинска, Томари, Мурманска, Якутска и Челябинска обменялись опытом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Сейчас, через 6 лет после COVID, как вы думаете: сильно ли он повлиял на вашу жизнь?