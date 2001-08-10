Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка «Мир в миниатюре: коллекция книг-малюток на иностранных языках» открылась 17 ноября в главной островной библиотеке. Экспозицию подготовили специалисты Информационного центра международного сотрудничества.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, общая коллекция миниатюрных изданий, хранящихся в центре, насчитывает 105 книг. Посетители смогут не только увидеть раритеты, но и ознакомиться с исторической справкой о технологиях изготовления миниатюрных книг и становлении этого направления печатного искусства.

Особый интерес представляет география и тематика раритетов, отражающая многолетнее международное сотрудничество библиотеки. Среди ключевых экспонатов – самая маленькая книга коллекции размером всего 14 на 10 миллиметров: «Заявление председателя Совета министров Республики Болгария» (1968 год) Тодора Живкова на болгарском языке. Также представлено уникальное издание гимна «Интернационал» (Будапешт, 1970-е годы), текст которого переведён на 31 язык и проиллюстрирован венгерским графиком Дьюлой Хинцем. Ещё один экспонат – фундаментальный труд «Kleinod der Buchkunst» (Лейпциг, 1979 год), рассказывающий об истории создания миниатюрной книги в ГДР и технологиях её изготовления. Посетители увидят трёхтомное издание «Фауста» И.В. Гёте на немецком языке, юбилейные и политические издания на монгольском и венгерском языках, в том числе цитаты из произведений Л.И. Брежнева (Даланзадгад, 1980 год) и издание, посвящённое 175-летию венгерского революционера Лайоша Кошута (Будапешт, 1977 год).

Организаторы экспозиции отметили: «Книга-малютка – это настоящий шедевр полиграфического искусства, требующий от создателей ювелирной точности. Наша выставка позволяет жителям и гостям Сахалина прикоснуться к мировой истории через призму уникальных международных изданий из фонда библиотеки».

Выставка расположена в зале каталогов на втором этаже и будет работать до 4 декабря.