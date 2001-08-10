В Южно-Сахалинске открыли мемориальную доску Герою России майору Сергею Ромашину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мемориальная доска Герою Российской Федерации, офицеру Управления «Вымпел» ФСБ России майору Сергею Викторовичу Ромашину торжественно открыта на фасаде дома №245Б по проспекту Мира в Южно-Сахалинске, где прошли детство и юность будущего офицера. Инициатором установки памятного знака выступило УФСБ России по Сахалинской области. Церемония приурочена ко дню рождения Героя и направлена на увековечение памяти о его подвиге и сохранение преемственности офицерских традиций.

Как рассказали ТИА «Острова» в УФСБ России по Сахалинской области, в мероприятии приняли участие начальник УФСБ России по Сахалинской области генерал-майор Александр Филоненков, руководство Управления, председатель Сахалинской областной общественной организации пенсионеров (ветеранов) органов государственной безопасности Александр Иванча и его заместитель Александр Сулоев, сотрудники и ветераны ведомства, жители дома, а также учащиеся подшефной Управлению средней общеобразовательной школы №3 Южно-Сахалинска, носящей имя Героя.

Сергей Викторович Ромашин родился 10 ноября 1967 года в семье офицера. В 1984 году окончил среднюю школу №3 Южно-Сахалинска. С 1994 года проходил службу в Отряде специального назначения «Вымпел». Участник четырёх командировок в Чеченскую Республику. В августе 1996 года в Грозном он принял участие в защите общежития от атаковавших город боевиков – в здании находились сотрудники органов безопасности и члены их семей. В первые часы боя получил ранение, но остался в строю. После гибели руководившего защитой подполковника майор Ромашин принял командование на себя. В ходе прорыва из окружения он, прикрывая отход товарищей, погиб, обеспечив им выход. Указом Президента Российской Федерации №1338 от 9 сентября 1996 года за мужество и героизм майору Сергею Ромашину посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Александр Филоненков подчеркнул: «Сергей Ромашин был не просто отличным бойцом – он был мастером рукопашного боя, метким стрелком, настоящим офицером и грамотным командиром. В критический момент именно характер решает всё. Ценой своей жизни он прикрывал товарищей, чтобы дать им шанс выйти живыми. Важно, что Ромашин – наш земляк, человек из нашего города, из этого дома. Его история – наша общая память и гордость».

Председатель Сахалинской областной общественной организации пенсионеров (ветеранов) органов государственной безопасности Александр Иванча отметил, что подвиг Сергея Ромашина является для ветеранов и действующих сотрудников нравственным ориентиром верности присяге и профессиональному долгу, который не подлежит забвению.

Торжественность моменту придало участие воспитанников школы, носящей имя Героя. Ученица Валерия Письменная прочла стихотворение Алексея Слуцкого «Памяти Сергея Ромашина», посвящённое подвигу офицера. Присутствие юного поколения на подобных событиях служит живым напоминанием о том, что героическая биография земляка остаётся неотъемлемой частью исторической памяти региона. Церемония завершилась минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске.