В Южно-Сахалинске начались чемпионат и первенство области по самбо
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первенство и чемпионат Сахалинской области по самбо стартовали в Южно-Сахалинске. В первый день состязаний в стенах спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе собрались 110 спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет. Они представляют Оху, Ноглики, Александровск-Сахалинский, Макаров, Холмск, Долинск, Корсаков и областной центр.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, участников приветствовали заместитель министра спорта Станислав Тюрин и директор департамента физической культуры и спорта администрации Южно-Сахалинска Алексей Боженко. Тюрин отметил, что самбо – целая система воспитания, которая формирует характер, дисциплину и уважение к сопернику. Для региона этот вид единоборств имеет особое значение – именно здесь родился основоположник самбо Василий Ощепков. Заместитель министра пожелал участникам честных поединков.
Один из участников первенства – 14-летний Влад Блохин из Южно-Сахалинска. В самбо он пришёл девять лет назад. «Изначально на секцию меня привёл папа, но мне очень быстро понравилось, и я стал ходить сам. Этот вид спорта мне нравится тем, что здесь я постоянно держу себя в тонусе, появилось гораздо больше выносливости», – рассказал Влад. Он добавил, что уже провёл один бой и победил.
Соревнования продолжатся завтра. В борьбу за медали вступят более 100 спортсменов старше 18 лет. По итогам обоих дней победители станут кандидатами в сборную Сахалинской области по самбо. Сильнейшие представят островной регион на чемпионате и первенстве ДФО в Улан-Удэ в декабре этого года.
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