Сахалинские аграрии за восемь месяцев произвели продукции на 6,9 млрд рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во второе воскресенье октября работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности традиционно отмечают свой профессиональный праздник. Сельское хозяйство – важнейший сектор экономики страны: оно играет особую роль в непрерывном поступлении и производстве продуктов питания и увеличении доходов страны.
Сахалинские аграрии за восемь месяцев 2026 года, по предварительной оценке, произвели продукции на сумму 6928,9 млн рублей. Местные товаропроизводители в январе – августе произвели: молока – 37,7 тыс. тонн, скота и птицы на убой в живом весе – 6,8 тыс. тонн, яиц – 46,6 млн штук.
Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинстате, в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота на конец августа составило 25,2 тыс. голов, в том числе коров – 10,9 тыс. Поголовье свиней – 43,7 тыс. голов, птицы – 509,8 тыс. голов.
По состоянию на 1 сентября сахалинские аграрии собрали 0,9 тыс. тонн картофеля – на 8,8% больше аналогичной даты предыдущего года, а также 7,3 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта – на 5,3% больше.
За январь – август 2026 года реализовано: картофеля – 9,5 тыс. тонн, овощей – 12,6 тыс. тонн, скота и птицы на убой в живом весе – 6,6 тыс. тонн, молока – 37,6 тыс. тонн, яиц – 35,6 млн штук.
Сахалинстат поздравляет работников сельского хозяйства с профессиональным праздником. Ведомство отмечает, что их труд направлен на благо каждого человека, это нелёгкая и требующая самоотдачи работа. Работникам желают здоровья, сил, оптимизма и хорошего настроения.
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