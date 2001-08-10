Тихоокеанское
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09:18, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские аграрии за восемь месяцев произвели продукции на 6,9 млрд рублей

Сахалинские аграрии за восемь месяцев произвели продукции на 6,9 млрд рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во второе воскресенье октября работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности традиционно отмечают свой профессиональный праздник. Сельское хозяйство – важнейший сектор экономики страны: оно играет особую роль в непрерывном поступлении и производстве продуктов питания и увеличении доходов страны.

Сахалинские аграрии за восемь месяцев 2026 года, по предварительной оценке, произвели продукции на сумму 6928,9 млн рублей. Местные товаропроизводители в январе – августе произвели: молока – 37,7 тыс. тонн, скота и птицы на убой в живом весе – 6,8 тыс. тонн, яиц – 46,6 млн штук.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинстате, в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота на конец августа составило 25,2 тыс. голов, в том числе коров – 10,9 тыс. Поголовье свиней – 43,7 тыс. голов, птицы – 509,8 тыс. голов.

По состоянию на 1 сентября сахалинские аграрии собрали 0,9 тыс. тонн картофеля – на 8,8% больше аналогичной даты предыдущего года, а также 7,3 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта – на 5,3% больше.

За январь – август 2026 года реализовано: картофеля – 9,5 тыс. тонн, овощей – 12,6 тыс. тонн, скота и птицы на убой в живом весе – 6,6 тыс. тонн, молока – 37,6 тыс. тонн, яиц – 35,6 млн штук.

Сахалинстат поздравляет работников сельского хозяйства с профессиональным праздником. Ведомство отмечает, что их труд направлен на благо каждого человека, это нелёгкая и требующая самоотдачи работа. Работникам желают здоровья, сил, оптимизма и хорошего настроения.

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