Полиция Южно-Сахалинска выяснила куда ушли похищенные у дольщиков деньги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники ОЭБиПК УМВД России «Южно-Сахалинск» раскрыли схему легализации криминальных доходов. В совершении преступления уличили двоих местных жителей 1989 и 1991 годов рождения. В прошлом году в отношении них уже возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, тогда в ходе предварительного расследования стражи закона установили, что с мая 2021 по май 2025 года сообщники по предварительному сговору привлекали деньги граждан под предлогом строительства частных домов. Злоупотребляя доверием клиентов, предприниматели присвоили их средства, а обязательства по договорам не выполнили. Потерпевшими от действий лжезастройщиков признали 24 жителя региона. Общая сумма причинённого ущерба превысила 52 миллиона рублей.
В ходе дальнейшей работы оперативники выяснили, куда именно ушли похищенные деньги. Чтобы легализовать преступные доходы, обвиняемые вложили их в сахалинскую недвижимость. Они приобрели пять земельных участков: три в селе Мицулевка, один в Аниве и ещё один в Южно-Сахалинске. На сегодня доказанная сумма отмытых средств составляет 10 миллионов рублей.
Теперь помимо мошенничества следственное управление УМВД России «Южно-Сахалинск» возбудило в отношении фигурантов уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 174.1 УК РФ. Сейчас продолжается сбор доказательств по вновь открывшимся обстоятельствам. Кроме того, принимаются меры для возмещения ущерба потерпевшим.
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