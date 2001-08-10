Молодого мужчину будут судить за фотографии на памятнике воинам-охинцам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 20-летнего жителя Охинского района. Его обвиняют по части 4 статьи 354.1 УК РФ – осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершённые публично, с использованием интернета.

По версии следствия, 15 июня 2026 года обвиняемый забрался в обуви на «Памятник воинам-охинцам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», где фотографировался на камеру сотового телефона.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, фотографии он разместил на персональной странице в социальной сети «ВКонтакте», доступной неограниченному кругу лиц.

Предварительное расследование осуществлял следственный отдел по городу Оха СУ СК России по Сахалинской области при надзорном и координационном сопровождении органов прокуратуры области. После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело направят в Сахалинский областной суд для рассмотрения по существу. За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.