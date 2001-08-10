Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава Минэнерго России обсудил с руководством инженерно-строительной компании «СМНМ-ВИКО, ИСК» развитие энергопроектов на Дальнем Востоке.

Российская энергетическая неделя традиционно становится главной площадкой для диалога федерального центра и регионов, где определяются стратегические направления развития топливно-энергетического комплекса страны.

Вчера, 16 октября, министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилёв провёл серию рабочих встреч с представителями ведущих предприятий отрасли.

Одной из ключевых стала беседа с руководством сахалинской инженерно-строительной компании «СМНМ-ВИКО, ИСК», членом ТПП Сахалинской области. Предприятие, имеющее статус системообразующего и социально значимого для Сахалинской области, представило министру свои компетенции в сфере строительства и модернизации энергообъектов, в том числе на масштабном проекте «Сахалин-2».

В ходе предметного обсуждения стороны затронули вопросы расширения сотрудничества, внедрения передовых технологий и инженерных решений, а также поддержки региональных подрядчиков при реализации крупных энергетических проектов на Дальнем Востоке. Особое внимание было уделено роли сахалинских предприятий в обеспечении технологического суверенитета и развитии инфраструктурного потенциала региона.

Участие компаний Сахалинской области в форуме такого высокого уровня подчёркивает растущий вклад региона в обеспечение энергетической безопасности страны и укрепление позиций России на глобальном энергетическом рынке.