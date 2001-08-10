Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В России завершаются выборы в Государственную думу. На Дальнем Востоке кампания проходит на фоне дискуссии о продолжении стратегической линии развития макрорегиона — от новых производств и социальных программ до легитимности процедуры. Свои оценки по прохождению голосования дали политконсультант Николай Литус, политтехнолог Светлана Замарацкая и политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова.

В России завершились выборы в Государственную думу. На Дальнем Востоке кампания проходила на фоне дискуссии о продолжении стратегической линии развития макрорегиона — от новых производств и социальных программ до легитимности процедуры. Свои оценки по итогам голосования дали политконсультант Николай Литус, политтехнолог Светлана Замарацкая и политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова.

- Сегодня завершается трёхдневный цикл голосования, – комментирует политконсультант Николай Литус. – Для Дальнего Востока это не рядовая федеральная кампания, а фактически вопрос о продолжении стратегической линии развития макрорегиона. Содержательная рамка ЕДГ-2026 выстроена вокруг тезиса: от выборов в Госдуму зависит продолжение программ развития Дальнего Востока. Главный мотив дальневосточного избирателя – не абстрактная партийная симпатия, а продолжение президентской политики по развитию экономики и повышению качества жизни.

Это объясняет высокую содержательную ставку кампании. В основе запроса – конкретные проекты и решения: судостроение и научный центр на Русском, авиазаводы и микроэлектроника в Хабаровске, космос и газохимия в Амурской области, арктические и перерабатывающие проекты в Якутии, рыба, туризм и программа для прибрежных посёлков на Камчатке, Байкал и авиазавод для Бурятии. Отдельно стоит социальный пакет: мастер-планы 25 городов, ипотека под 2% до 2030 года, миллион за третьего ребёнка, арендное жильё за треть цены. Именно эти пункты формируют ожидания избирателей и объясняют, почему кампания вызывает высокий интерес в ДФО.

Процедурная сторона также работает на легитимность. Трёхдневный формат даёт возможность выбрать удобное время, а общественный контроль – от наблюдателей всех политических сил до непрерывного сопровождения цикла – снижает риск искажений. В отдалённых и труднодоступных территориях предусмотрены механизмы выездного голосования. Нарушения, если они фиксируются, не замалчиваются: по каждому обращению предусмотрена проверка и оперативное реагирование. Это важно для доверия к результату.

Завершение голосования с высокой вероятностью зафиксирует запрос на преемственность курса и поддержку Стратегии развития ДФО до 2036 года. Чем выше явка, тем более репрезентативным будет результат. Если итоги подтвердят этот тренд, победа «Единой России» в ДФО будет интерпретироваться как оценка работы команды полпреда Юрия Трутнева и поддержка президентской стратегии. После подведения предварительных итогов логично ожидать перехода к реализации стратегических проектов, а для региональных элит — сигнал о необходимости единой слаженной работы всех уровней власти и большой законопроектной работы.

Важно подчеркнуть: речь идёт именно об аналитическом прогнозе. Окончательные выводы можно будет делать после обработки протоколов и подведения официальных итогов.

- За кого голосуют дальневосточники? Для меня, как человека, который объехал весь Дальний Восток, ответ очевиден: они голосуют за тех, с кем связывают продолжение перемен, которые уже видят в своих городах, – отмечает заместитель руководителя Рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием, политтехнолог Светлана Замарацкая. – Для жителей Дальнего Востока выборы – это не вопрос конкретных фамилий и программ. Это, прежде всего, оценка курса развития: есть ли новые возможности для работы, что с качеством городской среды, хочется оставаться здесь и воспитывать своих детей.

За последнее десятилетие Дальний Восток действительно сильно изменился. И это точно не «медвежий угол», это регион, куда хочется ехать, где хочется жить и работать. Новые предприятия, рабочие места, инвестиции. Об этом, к слову, полпред ДФО Юрий Трутнев докладывал Президенту на ВЭФ. 6,8 трлн рублей частных инвестиций, привлеченных в экономику чуть более чем за 10 лет — внушительная цифра. Как и более тысячи новых предприятий и почти 200 тысяч новых рабочих мест. И что-то мне подсказывает, это далеко не предел.

И это не просто статистика. За этими цифрами стоят конкретные проекты, которые становятся точками роста для целых территорий: Амурский газоперерабатывающий комплекс, Находкинский завод минеральных удобрений, комплекс перегрузки сжиженного природного газа. Это ГОКи и горно-металлургический комбинат «Удокан». Такие проекты меняют не только отраслевую карту страны, они формируют спрос на квалифицированные кадры, развивают логистику и социальную инфраструктуру.

Но сегодня для Дальнего Востока важен не только результат предыдущего десятилетия, а понимание следующего шага. За две недели до выборов Правительство утвердило Стратегию социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036-го. В ней речь уже не только о запуске отдельных проектов, но и о формировании высокотехнологичной экономики, развитии инфраструктуры, городов, человеческого капитала и улучшении качества жизни.

Именно поэтому сегодняшние выборы — это ещё и выбор в пользу последовательности реализации намеченного пути. Это голоса за то, чтобы уже начатые проекты были доведены до результата, чтобы инвестиционный рост превращался в новые возможности для людей, а Дальний Восток оставался территорией, где хочется не только работать, но и жить, растить детей, строить планы на годы вперёд.

Мы видим, что система контроля на выборах в ДФО работает отменно. Ситуация в Якутии это доказала. Там наблюдатели небольшого УИК пресекли нарушение процедуры хранения бюллетеней. Этот случай оперативно был рассмотрен ЦИК РФ, и голосование на УИК аннулировали, как того требует закон. Отмечу, это лишь один такой серьёзный инцидент на все 11 регионов ДФО. В целом же, если нарушения и фиксировались, то речь шла о единичных недочётах организационного характера, которые не влияют на итоги выборов.

- Ещё несколько десятилетий назад главной задачей для Дальнего Востока было остановить отток людей и не дать территориям опустеть, - напоминает политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова. – Сегодня разговор уже совсем о другом — о новых предприятиях, рабочих местах, современной инфраструктуре и городах, в которых людям есть где работать, учиться и жить.

За большими цифрами в отчётах стоят вполне конкретные вещи. Новые производства создают рабочие места, дороги и энергетика делают территории доступнее, школы, детские сады, поликлиники и общественные пространства меняют повседневную жизнь городов.

Это хорошо видно по объектам, которые запускаются буквально один за другим. В этом году среди них — завод катодной меди на Удоканском ГМК, Находкинский завод минеральных удобрений, новые портовые и энергетические объекты, фармацевтическое производство, логистический центр, начало проходки второго Северомуйского тоннеля. Отдельно развиваются наука, образование и креативные индустрии.

И здесь выборы становятся частью большого маршрута. Можно по-разному относиться к отдельным решениям и проектам, но очевидно одно: у региона уже есть пройденный путь, конкретные изменения и планы до 2036 года. Речь про Стратегию развития Дальнего Востока на следующее десятилетие, которую разработала команда полпреда Юрия Трутнева по поручению Президента. Стратегия — это не абстрактный документ, а планы по развитию городов, инфраструктуры, экономики, социальной сферы и созданию новых возможностей для людей. То, каким Дальний Восток будет через несколько лет и в каком направлении продолжит двигаться.

Так что выборы — это не только про фамилии в бюллетене. Это ещё и про то, каким люди видят дальнейшее движение своих городов, районов и всего Дальнего Востока.

Во второй день на Дальнем Востоке сохранились темпы высокой явки — в среднем +10% к показателям выборов в Госдуму 2021 года. Напомним, что в 2021 году, на предыдущих выборах в ГД, на Дальнем Востоке проголосовали 43% избирателей. Если в этом году текущие темпы явки сохранятся, то прошлый показатель будет побит.

В эти три дня жители Дальнего Востока голосуют за своё будущее, и подходят к этому ответственно.