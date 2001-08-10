Строительство новой школы №4 находится на особом контроле администрации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин совместно с прокурором города Антоном Травиным провели рабочую инспекцию на строительной площадке новой школы №4. К возведению этого масштабного образовательного комплекса приковано пристальное внимание муниципалитета и надзорных ведомств. Главная задача текущего этапа — обеспечить четкое соблюдение графика работ и планомерно нарастить темпы строительства.
В выездном совещании также приняли участие первый вице-мэр Андрей Ковальчук, руководство Управления капитального строительства (УКС) и представители подрядной организации.
Для успешного ведения работ принято решение мобилизовать на стройплощадке дополнительные ресурсы. В данный момент процесс обеспечивают 40 специалистов, однако их число планируется существенно увеличить сразу после закрытия внешнего теплового контура здания. Привлечение дополнительных сил позволит форсировать строительный цикл и оперативно, без пауз, перейти к внутренним работам. Перед подрядчиком стоят четкие задачи: тепловой контур необходимо закрыть до наступления устойчивых холодов, а прокладку наружных инженерных сетей — завершить уже к ноябрю.
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин подчеркнул, что новая школа — это один из ключевых инфраструктурных проектов для динамично развивающегося 19-го микрорайона.
- Это очень нужный объект для нашего города. Относительно недавно здесь стояла старая школа, но из-за сильного физического и морального износа ее снесли. Сейчас мы строим современное учреждение на 1100 мест — с бассейном и различными новациями, которых у нас в городе еще не было. С точки зрения образовательного процесса это будет одна из лучших школ Южно-Сахалинска, — отметил мэр.
Участие в инспекции прокуратуры города подчеркивает важность объекта и служит дополнительным гарантом того, что проект реализуется в соответствии с утвержденным планом. Практика совместных выездов руководства города и надзорных ведомств будет продолжена.
Напомним, масштабный проект представляет собой несколько отдельных блоков, соединенных крытыми галереями. Ежедневный контроль за ходом работ на площадке осуществляет МКУ «Управление капитального строительства».
Полный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на осень 2027 года — задача строителей и профильных структур сдать школу точно в назначенный срок.
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