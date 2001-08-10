В преддверии празднования вводятся временные ограничения движения и парковки транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии празднования 81-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения и парковки транспорта.

Репетиции парада пройдут 24, 26, 28 и 30 августа (генеральная репетиция) на площади Славы.

На время проведения мероприятий будет действовать временное ограничение для проезда транспорта на улице Горького от Коммунистического проспекта до улицы Тихоокеанской:

21, 24, 26 и 28 августа – с 19.00 до 22.30;

30 августа – с 08.00 до 12.30.

Также в дни проведения репетиций будет ограничена парковка автомобилей по всему периметру пл. Славы с 7.00 до 19.00.

О возможных изменениях в схеме организации дорожного движения будет сообщено дополнительно.

Объезд транспорта муниципальных маршрутов №№ 2ч, 2пр, 7ч, 7пр, 28ч, 28пр, 34, 62, 104 будет производиться по улицам Пограничной и Комсомольской.