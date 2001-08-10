Как Кадровый центр помогает молодым специалистам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года за помощью в поиске первой работы обратились 156 молодых специалистов, еще трое выбрали самозанятость.

С начала 2026 года при поддержке Кадрового центра работу нашел 91 выпускник образовательных организаций Сахалинской области. Всего за помощью в трудоустройстве обратились 156 молодых специалистов, еще трое организовали самозанятость.

Молодые островитяне устроились делопроизводителями, инспекторами, медицинскими сестрами, младшими воспитателями, продавцами-кассирами, фельдшерами, инженерами, специалистами по информационной безопасности и социальной работе, трактористами и поварами.

«Для молодого специалиста важно не потеряться между дипломом и первой работой. Карьерный консультант помогает увидеть подходящие вакансии, подготовиться к встрече с работодателем, а при необходимости — дополнить образование конкретными профессиональными навыками. В этом году на бесплатное обучение направлены пять выпускников», — рассказала директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

Молодые специалисты осваивают программы «Младший воспитатель», «Делопроизводитель» и «Специалист по кадрам».

Работа с молодежью ведется в том числе в рамках проекта по профориентации и маршрутизации молодежи национального проекта «Кадры», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Он помогает выстраивать профессиональный маршрут еще на этапе обучения: знакомить молодых людей с востребованными профессиями, работодателями и возможностями дальнейшего трудоустройства в родном регионе.

Найти первую работу, подобрать обучение и воспользоваться специальными сервисами для молодежи можно на портале «Работа России». За персональной консультацией выпускники также могут обратиться в любой из 18 филиалов Кадрового центра.

Материал: Кадровый центр Сахалинской области.