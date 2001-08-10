Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Капитальный ремонт участка магистрального трубопровода протяженностью 8 км в Корсаковском районе продолжается. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который по решению Президента Владимира Путина является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На текущий момент проложено около 5 км трубопровода, подающего воду от водозабора «Среднекорсаковский» к насосной станции на улице Гвардейской, 139. Строительная готовность объекта достигла 61%. Специалисты отмечают, что 17,5 метра смонтированы бестраншейным способом — методом горизонтально-направленного бурения.
— Обновление коммунальных сетей — это системная работа, которая ведётся в регионе на постоянной основе. Благодаря поддержке федерального центра нам удается нарастить объёмы ремонта и замены инженерных коммуникаций. Внимательно следим за выполнением работ. Подрядчик идет в графике, - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.
Сейчас на объекте продолжаются земляные работы: разрабатываются траншеи, укладываются новые трубы, проводится обратная засыпка. На площадке задействована бригада из шести человек, а также спецтехника — два экскаватора, кран-манипулятор и самосвал.
В прошлом году благодаря реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в трёх районах Сахалина — Корсаковском, Томаринском и Охинском — было обновлено 8,6 км коммунальных сетей. В 2027 году ремонтные работы на сетях водоотведения, теплоснабжения и водоснабжения запланированы в шести муниципалитетах островного региона: Анивском, Холмском, Корсаковском, Охинском, Томаринском и Смирныховском.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня Добровольчество как стиль жизни: история Анны Бойко и её команды
09:49 Сегодня Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
11:23 Сегодня Региональный оператор разъясняет: что нельзя выбрасывать в контейнеры
10:33 Сегодня Южносахалинцам напоминают о местах для реализации излишков урожая
14:36 10 Июля Жители Долинска, устроившие стрельбу на городских улицах в 2023 году, получили сроки
15:31 10 Июля Четверо жителей Сахалинской области и гражданин Москвы организации канал незаконной миграции
09:47 10 Июля За сутки на Сахалине камеры зафиксировали более 3 тысяч нарушений ПДД
09:09 10 Июля В России предложили протезировать зубы льготникам по полису ОМС
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
12:36 23 Июня Сахалинцы и курильчане выбрали территории для благоустройства в 2026 году
17:56 3 Июля Росгвардейцы изъяли у сахалинцев 15 единиц оружия и 299 патронов за неделю
15:20 19 Июня Сахалинцам напомнили, куда вывозить строительный мусор
Выбор редакции
- 11:51 Сегодня В Южно-Сахалинске продолжается реализация проекта «Счастливое материнство»
- 11:23 Сегодня Региональный оператор разъясняет: что нельзя выбрасывать в контейнеры
- 09:49 Сегодня Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
- 17:40 Вчера В Южно-Сахалинске запущен цех ультрафиолетового обеззараживания на очистных сооружениях ОСК-7
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?