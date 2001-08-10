Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Капитальный ремонт участка магистрального трубопровода протяженностью 8 км в Корсаковском районе продолжается. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который по решению Президента Владимира Путина является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На текущий момент проложено около 5 км трубопровода, подающего воду от водозабора «Среднекорсаковский» к насосной станции на улице Гвардейской, 139. Строительная готовность объекта достигла 61%. Специалисты отмечают, что 17,5 метра смонтированы бестраншейным способом — методом горизонтально-направленного бурения.

— Обновление коммунальных сетей — это системная работа, которая ведётся в регионе на постоянной основе. Благодаря поддержке федерального центра нам удается нарастить объёмы ремонта и замены инженерных коммуникаций. Внимательно следим за выполнением работ. Подрядчик идет в графике, - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

Сейчас на объекте продолжаются земляные работы: разрабатываются траншеи, укладываются новые трубы, проводится обратная засыпка. На площадке задействована бригада из шести человек, а также спецтехника — два экскаватора, кран-манипулятор и самосвал.

В прошлом году благодаря реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в трёх районах Сахалина — Корсаковском, Томаринском и Охинском — было обновлено 8,6 км коммунальных сетей. В 2027 году ремонтные работы на сетях водоотведения, теплоснабжения и водоснабжения запланированы в шести муниципалитетах островного региона: Анивском, Холмском, Корсаковском, Охинском, Томаринском и Смирныховском.