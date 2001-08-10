Четверо жителей Сахалинской области и гражданин Москвы организации канал незаконной миграции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

УФСБ России по Сахалинской области совместно с УФСБ по г. Москве и Московской области пресекли противоправную деятельность группы лиц, причастных к организации канала незаконной миграции. В состав группы входили четверо жителей Сахалинской области – уроженцы одной из центральноазиатских республик – и гражданин России, житель Москвы. Последнего задержали в столице в ходе совместной операции территориальных органов безопасности.

Установлено, что участники межэтнической группы действовали сообща на территории столичного региона и Сахалинской области. За денежное вознаграждение они изготавливали поддельные документы о пересечении незаконными мигрантами государственной границы Российской Федерации. В результате граждане стран СНГ получали возможность беспрепятственно незаконно находиться в России и продлевать сроки пребывания. В ходе оперативно-разыскных мероприятий вскрыли схемы распределения ролей и связи злоумышленников. Преступная деятельность носила массовый характер.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УФСБ, следственный отдел управления возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК России («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору»). Фигуранты заключены под стражу. Оперативники продолжают устанавливать всех участников схемы и эпизоды их деятельности.