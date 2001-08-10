Четверо жителей Сахалинской области и гражданин Москвы организации канал незаконной миграции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
УФСБ России по Сахалинской области совместно с УФСБ по г. Москве и Московской области пресекли противоправную деятельность группы лиц, причастных к организации канала незаконной миграции. В состав группы входили четверо жителей Сахалинской области – уроженцы одной из центральноазиатских республик – и гражданин России, житель Москвы. Последнего задержали в столице в ходе совместной операции территориальных органов безопасности.
Установлено, что участники межэтнической группы действовали сообща на территории столичного региона и Сахалинской области. За денежное вознаграждение они изготавливали поддельные документы о пересечении незаконными мигрантами государственной границы Российской Федерации. В результате граждане стран СНГ получали возможность беспрепятственно незаконно находиться в России и продлевать сроки пребывания. В ходе оперативно-разыскных мероприятий вскрыли схемы распределения ролей и связи злоумышленников. Преступная деятельность носила массовый характер.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УФСБ, следственный отдел управления возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК России («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору»). Фигуранты заключены под стражу. Оперативники продолжают устанавливать всех участников схемы и эпизоды их деятельности.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:09 Сегодня В России предложили протезировать зубы льготникам по полису ОМС
10:55 Сегодня В Южно-Сахалинске мужчина сорвал золотой крестик с бриллиантом у женщины
09:39 Сегодня С Южно-Сахалинске работают площадки для продажи продукции садоводов и огородников
08:26 Сегодня Пьяная сахалинка набросилась на полицейского
17:56 3 Июля Росгвардейцы изъяли у сахалинцев 15 единиц оружия и 299 патронов за неделю
17:28 3 Июля Кадровый центр Сахалинской области помог найти работу 214 родителям
09:18 3 Июля Камеры зарегистрировали 2561 нарушение на дорогах Сахалинской области за сутки
15:33 3 Июля В Южно-Сахалинске стартовал новый сезон проекта Чеховский сквер
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
12:36 23 Июня Сахалинцы и курильчане выбрали территории для благоустройства в 2026 году
16:14 11 Июня На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах
10:45 11 Июня За сутки на Сахалине камеры зафиксировали более 2,5 тысяч нарушений ПДД
Выбор редакции
- 14:48 Сегодня На Сахалине откроют выставку "Рыбье дело"
- 16:14 Вчера В парке Гагарина более 200 сахалинцев сдали нормативы ГТО в День семьи и верности
- 15:39 8 Июля Сахалинская библиотека получила в дар музыкальный цикл на стихи поэта-земляка
- 10:12 7 Июля Семейный фестиваль с шестью тематическими зонами пройдёт в Южно-Сахалинске 11 июля
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?