Семейный фестиваль с шестью тематическими зонами пройдёт в Южно-Сахалинске 11 июля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре 11 июля состоится ежегодный Семейный фестиваль от Центра молодёжных инициатив. Традиционное мероприятие направлено на создание комфортных условий для совместного семейного досуга и поддержку института семьи. В этот раз организаторы подготовили для жителей города обширную и разнообразную программу.
Фестиваль объединит сразу шесть тематических зон, чтобы каждый член семьи нашёл занятие по душе. В сценической зоне, которая станет главной точкой притяжения, для гостей выступят местные артисты и творческие коллективы. На площадке «Актив Арена» пройдут занятия йогой, мастер-классы по стрельбе из лука, а также испытания на ловкость, скорость и силу. Творческая зона «Мастерская счастливых рук» предложит посетителям заняться рукоделием, рисованием, лепкой из керамики и другими видами прикладного искусства.
В зоне «Семейный путеводитель» родители и дети смогут получить консультации и пройти диагностику у логопедов и психологов, проконсультироваться с врачами, посетить мастер-класс по оказанию первой помощи, а также познакомиться с образовательными центрами города. На площадке «Тёплые лапки» развернётся выставка кошек и собак из городских приютов, которую сопроводит благотворительная ярмарка. Для перекуса и отдыха будет работать гастрономическая зона – фудкорт.
Помимо основных локаций, всех гостей ждёт яркое шоу мыльных пузырей, а для самых маленьких участников традиционно проведут забег в ползунках под названием «К победе!». Участие в этом состязании требует отдельной предварительной регистрации, поэтому организаторы просят следить за актуальной информацией в социальных сетях Центра молодёжных инициатив («МолодёжныйЮжный»), чтобы не пропустить старт записи.
Фестиваль состоится 11 июля с 11:00 до 15:00 в городском парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина, в большом шатре за озером Верхнее. Вход на мероприятие свободный для всех желающих.
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