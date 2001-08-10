В парке Южно-Сахалинска запретили электросамокаты и ограничили выгул собак

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом материале речь пойдет о правилах поведения в парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина, которые касаются выгула домашних животных и использования средств индивидуальной мобильности. Администрация напоминает горожанам и гостям областного центра о действующих ограничениях, введенных для обеспечения комфорта всех посетителей.

На территории парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина действует запрет на передвижение на электросамокатах, велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности. Исключение сделано только для детей младше 10 лет – им разрешено пользоваться самокатами и велосипедами без электродвигателя. Для взрослых посетителей, которые приезжают в парк на велосипедах, предусмотрены велопарковки, оборудованные на всех основных входных зонах, где можно спокойно оставить транспортное средство.

Также установлены ограничения на вход и нахождение с домашними животными на общей территории парка. Для владельцев питомцев оборудована специализированная огороженная площадка – дог-парк, где можно заниматься с собакой и выгуливать ее без поводка, но под контролем хозяина.

Согласно правилам содержания домашних животных, действующим в муниципалитете, в общественных местах выводить собак ростом свыше 25 сантиметров в холке разрешается только в наморднике и на поводке. Исключение сохраняется лишь для собак-поводырей, сопровождающих инвалидов по зрению.

Для поддержания порядка и пресечения нарушений в парке на постоянной основе проводится активная профилактическая работа. Территория патрулируется, входные группы контролируются силами частной охранной организации. Кроме того, на территории функционируют системы видеонаблюдения и экстренного оповещения, приняты меры антитеррористической защищенности.

Дополнительно рейды в парке совместно с полицией проводят специалисты департамента общественной безопасности и контроля. Представители ведомств выявляют нарушителей, проводят разъяснительную работу и напоминают о необходимости соблюдать установленные нормы по выгулу собак и использованию средств индивидуальной мобильности.