За неделю росгвардейцы Сахалинской области более 80 раз выезжали по сигналу «Тревога»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники вневедомственной охраны Сахалинской области подвели еженедельные итоги работы. За прошедшие семь дней экипажи групп задержания совершили более восьмидесяти оперативных выездов по сигналам тревоги, а также пресекли несколько правонарушений как на охраняемых объектах, так и на городских улицах.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Сахалинской области, за минувшую неделю в 16 случаях росгвардейцы незамедлительно прибыли на вызовы экстренной помощи, поступившие с кнопок тревожной сигнализации, и оказали необходимую поддержку персоналу охраняемых объектов. На территории контролируемых учреждений и предприятий стражи порядка пресекли шесть противоправных деяний, связанных с посягательствами на чужое имущество и нарушениями общественного порядка.

В ходе патрулирования маршрутов – на улицах, в парковых зонах и скверах – сотрудники Росгвардии задержали еще семь человек, которых впоследствии передали полицейским для дальнейшего разбирательства. В отношении одного из задержанных был составлен протокол об административном правонарушении за невыполнение законного требования представителя Росгвардии.

Особый случай произошел в ночь на 25 июня в городе Охе. Группа задержания во время патрулирования по улице Карла Маркса обратила внимание на внедорожник, который беспричинно маневрировал по проезжей части и создавал аварийную ситуацию для остальных участников движения. Сотрудники использовали проблесковые маячки, звуковые сигналы и громкоговоритель, после чего транспортное средство было остановлено. За рулем оказался 30-летний местный житель с явными внешними признаками опьянения. В ходе проверки выяснилось, что он уже был лишен водительских прав за аналогичное нарушение ранее. Задержанного для всестороннего разбирательства передали подоспевшим сотрудникам Госавтоинспекции.