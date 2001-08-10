Более 5 тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры на Сахалине за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 25 июня 2026 года, на территории Сахалинской области сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. В ходе профилактических рейдов инспекторы пресекли 129 фактов нарушения Правил дорожного движения. Также стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 5259 нарушений ПДД.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, полицейские задержали и отстранили от управления двумя водителями, которые сели за руль в состоянии опьянения. Ещё 12 автолюбителей не имели водительских прав либо лишились их по решению суда – их также отстранили от управления. Инспекторы привлекли к административной ответственности 8 водителей за тонировку на стёклах, 2 – за технические неисправности транспорта, 3 – за нарушение требований дорожных знаков и правил стоянки, 1 – за выезд на встречную полосу и 4 – за управление незарегистрированными автомобилями. Кроме того, сотрудники оформили 18 административных материалов на водителей, которые не оплатили ранее назначенные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный законом срок.

За нарушителями последовали и более жёсткие меры: инспекторы задержали и поместили на специализированную стоянку 7 автомобилей. Всего за сутки средства фото- и видеофиксации отработали более 5 тысяч эпизодов несоблюдения правил дорожного движения.