Более 5 тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры на Сахалине за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки, 25 июня 2026 года, на территории Сахалинской области сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. В ходе профилактических рейдов инспекторы пресекли 129 фактов нарушения Правил дорожного движения. Также стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 5259 нарушений ПДД.
Как сообщили ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, полицейские задержали и отстранили от управления двумя водителями, которые сели за руль в состоянии опьянения. Ещё 12 автолюбителей не имели водительских прав либо лишились их по решению суда – их также отстранили от управления. Инспекторы привлекли к административной ответственности 8 водителей за тонировку на стёклах, 2 – за технические неисправности транспорта, 3 – за нарушение требований дорожных знаков и правил стоянки, 1 – за выезд на встречную полосу и 4 – за управление незарегистрированными автомобилями. Кроме того, сотрудники оформили 18 административных материалов на водителей, которые не оплатили ранее назначенные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный законом срок.
За нарушителями последовали и более жёсткие меры: инспекторы задержали и поместили на специализированную стоянку 7 автомобилей. Всего за сутки средства фото- и видеофиксации отработали более 5 тысяч эпизодов несоблюдения правил дорожного движения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:20 Сегодня В заливе Анива задержаны браконьеры с гребешком на 3 миллиона рублей
08:56 Сегодня Более 170 женщин с детьми нашли работу на Сахалине с начала года
09:25 Сегодня Более 5 тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры на Сахалине за сутки
09:12 Сегодня В России предложили строить большие квартиры для улучшения демографии
12:36 23 Июня Сахалинцы и курильчане выбрали территории для благоустройства в 2026 году
15:20 19 Июня Сахалинцам напомнили, куда вывозить строительный мусор
- 22:39 19 Июня «Роснефть» увеличила добычу на «Сахалине‑1» после ухода прежнего оператора
09:04 19 Июня На Сахалине полицейские за пять дней изъяли более 9 тысяч бутылок нелегального алкоголя
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
14:52 29 Мая Сахалинские предприниматели приняли участие в фотопроекте "Бизнес в объективе. Креативные индустрии"
17:29 28 Мая На Сахалинскую область надвигается мощный циклон
16:14 11 Июня На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах
Выбор редакции
- 18:11 24 Июня На Кунашире и Шикотане вместо аптечной ромашки растут растения-двойники
- 10:31 24 Июня Дети из пяти регионов России вышли на старт гонки с препятствиями в Южно-Сахалинске
- 10:49 23 Июня Более 500 сахалинцев собрал островной фестиваль йоги
- 08:58 22 Июня Сахалинские школьники искали скрытые смыслы в сказках
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?