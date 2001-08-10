Более 170 женщин с детьми нашли работу на Сахалине с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 170 женщин, воспитывающих детей, трудоустроились в Сахалинской области с января 2026 года при содействии регионального Кадрового центра. Количество нашедших работу островитянок с детьми сохраняется на уровне аналогичного периода прошлого года. Поддержка занятости таких женщин входит в системную работу региона, которую проводят в том числе в рамках губернаторского проекта «Счастливое материнство».

Сахалинки трудоустраиваются на самые разные должности – они работают начальниками отделов материально-технического снабжения, кладовщиками, торговыми представителями, менеджерами, редакторами, бухгалтерами, администраторами, продавцами-кассирами и младшими воспитателями. Отдельное направление поддержки – профессиональное обучение. С начала 2026 года 19 женщин с детьми до 18 лет прошли обучение, в том числе по национальному проекту «Кадры». Они освоили кадровое делопроизводство, бухгалтерский учет, графический дизайн и профессию младшего воспитателя.

Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, для женщин с детьми особенно важна адресная поддержка. Одним требуется подобрать работу рядом с домом, другим – удобный график, третьим – пройти обучение или открыть свое дело. С начала года при поддержке центра 11 женщин с детьми начали предпринимательскую деятельность – это больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда свое дело открыли 5 женщин. Сотрудники центра ставят задачу помочь каждой обратившейся женщине увидеть реальные варианты и выбрать тот маршрут, который подходит именно ее жизненной ситуации.

Карьерные консультанты сопровождают островитянок на всех этапах поиска работы. Они подбирают подходящие вакансии, помогают составить резюме, готовят к собеседованию, проводят профориентацию и рассматривают варианты обучения, самозанятости или открытия собственного дела. Получить такую поддержку можно в любом филиале регионального Кадрового центра.