«Роснефть» увеличила добычу на «Сахалине‑1» после ухода прежнего оператора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«Роснефть» не только восстановила добычу на проекте «Сахалин‑1» после ухода американской ExxonMobil в 2022 году, но и превысила плановые показатели прежнего оператора на 20%. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров, передаёт «ТАСС».
Сечин напомнил, что в 2022 году ExxonMobil покинула проект в одностороннем порядке, а вслед за ней ушли ключевые иностранные подрядчики и весь иностранный персонал.
«В соответствии с указом президента России "Роснефть" перехватила управление в практически аварийной ситуации. Мы в кратчайшие сроки восстановили добычу и экспорт нефти, возобновили поставки газа в Хабаровский край», — сказал Сечин.
Глава «Роснефти» также отметил, что в 2025 году на шельфе запущен Южный купол месторождения Одопту с рекордными дебитами скважин — до 2,6 тыс. тонн в сутки. В 2026 году стартовало бурение одновременно на всех трёх месторождениях проекта.
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