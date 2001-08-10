Сахалинские спортсмены взяли бронзу командного зачета на фестивале ИнваАмур-2026
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Хабаровске завершился Всероссийский фестиваль среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «ИнваАмур-2026». В соревнованиях приняли участие спортсмены из Сахалинской области, которые показали достойные результаты и поднялись на пьедестал в общекомандном зачете.
Мероприятие собрало более 70 участников из девяти регионов Дальневосточного федерального округа. Островитяне выступили в четырех дисциплинах: пауэрлифтинге, стрельбе, плавании и гонках на колясках.
Сахалинскую область представляла команда из шести человек. По итогам всех выступлений и сумме набранных баллов наши спортсмены заняли третье место. Как рассказали в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, этот результат оказался лучше прошлогоднего — команда сумела подняться выше по сравнению с предыдущим фестивалем.
В копилке островитян пять медалей: три золотые и две бронзовые. В плавании на дистанции 50 метров первым к финишу пришел Юрий Наумкин, а Татьяна Дымченко замкнула тройку призеров в этом же виде программы. В беге на колясках высшую награду завоевал Максим Ковалёв. В пауэрлифтинге лучшим стал Ильяс Пак. Еще одну бронзу в настольном теннисе добавила в общую копилку команды Татьяна Дымченко, которая, таким образом, стала двукратным призером фестиваля.
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