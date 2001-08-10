Пользователям iOS рассказали, как настроить уведомления в "Максе"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
© Сергей Булкин/ ТАСС
У мессенджера "Макс" появилась версия для браузеров мобильных устройств. Пользователи iPhone могут получать там уведомления, сообщает ТАСС.
Веб-версия доступна по стандартному адресу web.max.ru - пользователю мобильного устройства традиционно нужно ввести там номер телефона и получить код, чтобы авторизоваться.
Уведомления на iOS в таком виде будут работать, если в браузере Safari нажать на три точки в нижней части экрана, далее выбрать опции "Поделиться", "Показать больше" и "Добавить на экран "Домой". После последующей авторизации в "Максе" нужно выбрать во всплывающем окне возможность получать уведомления о новых сообщениях.
Ранее стало известно, что "Макс" исчез из AppStore, позже пользователи устройств от Apple перестали получать уведомления в мессенджере.
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