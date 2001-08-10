Тихоокеанское
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08:59, | Новости общества Сахалина и Курил

Пользователям iOS рассказали, как настроить уведомления в "Максе"

Пользователям iOS рассказали, как настроить уведомления в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

© Сергей Булкин/ ТАСС

У мессенджера "Макс" появилась версия для браузеров мобильных устройств. Пользователи iPhone могут получать там уведомления, сообщает ТАСС.

Веб-версия доступна по стандартному адресу web.max.ru - пользователю мобильного устройства традиционно нужно ввести там номер телефона и получить код, чтобы авторизоваться.

Уведомления на iOS в таком виде будут работать, если в браузере Safari нажать на три точки в нижней части экрана, далее выбрать опции "Поделиться", "Показать больше" и "Добавить на экран "Домой". После последующей авторизации в "Максе" нужно выбрать во всплывающем окне возможность получать уведомления о новых сообщениях.

Ранее стало известно, что "Макс" исчез из AppStore, позже пользователи устройств от Apple перестали получать уведомления в мессенджере.

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