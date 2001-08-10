Подростки из Южно-Сахалинска поборолись за призовые места в турнире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова прошел интеллектуальный турнир для школьников. Мероприятие под названием «360» состоялось 17 июня и собрало шесть команд воспитанников лицея №2, которые оспаривали друг у друга призовые позиции.

Организаторы встречи разработали для подростков комплекс заданий, проверяющих не только объем знаний, но и скорость принятия решений, а также умение нестандартно мыслить. Участникам предстояло давать ответы на вопросы из самых разных областей, актуальных для современной молодежной культуры: в перечень тем вошли известные киноленты и анимационные ленты, популярные видеоигры для разных платформ, интернет-мемы и вирусные ролики, а также классические логические задачи. В каждой игровой группе насчитывалось по пять человек, поэтому успех напрямую зависел от того, насколько слаженно ребята смогут обсуждать версии и приходить к общему решению за ограниченное время.

По завершении всех раундов жюри подвело итоги и назвало тройку лидеров. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, высшую ступень пьедестала заняла команда «Оптимус Прайм» – ее участники продемонстрировали глубокую эрудицию и опередили всех соперников с заметным отрывом. Серебряными призерами стали представители коллектива «Фуд корт», которые отличились оригинальными подходами к сложным вопросам и стабильно качественной игрой на протяжении всего турнира. Замкнула тройку призеров команда «Львицы» – она сумела показать яркие и точные ответы в самых трудных раундах, не уступив позиций более опытным оппонентам.

Организаторы отметили, что соревнование в формате «360» подтвердило устойчивый запрос молодежи на подобные события, где образовательная составляющая органично сочетается с игровой механикой и живым общением. Проведенное мероприятие также способствовало тренировке навыков коллективной работы, развитию кругозора и укреплению логического мышления у всех участников.