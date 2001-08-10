В Корсакове уложено более половины труб нового магистрального водовода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсаковском районе строители уложили свыше 52 процентов труб нового магистрального водовода – это более 4 тысяч погонных метров. Работы идут на участке от водозабора «Среднекорсаковский» до головной насосной станции на улице Гвардейская, 139. Завершение реконструкции общей протяжённостью почти 8 километров должно существенно повысить надёжность водоснабжения города. Проект реализуют в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

К текущему моменту специалисты смонтировали 4017 метров труб, причём 17,5 метра проложили методом горизонтально-направленного бурения без вскрытия грунта. На площадку уже доставили трубу диаметром 560 мм общей длиной 4498 погонных метров, а с завода отправили дополнительную партию – ещё 428 метров. Сейчас бригада из 8 человек и 4 единицы техники (два экскаватора, кран-манипулятор и самосвал) ведут разработку траншей, укладывают новые секции и выполняют обратную засыпку. Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ Сахалинской области, темпы работ позволяют завершить основной объём монтажа в установленные сроки.

Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрий Аристархов подчеркнул, что этот объект станет ключевым для модернизации городской системы водоснабжения. Напомним, в прошлом году по тому же нацпроекту в трёх районах Сахалина заменили 8,6 километров коммунальных сетей – в Корсаковском, Томаринском и Охинском. Федеральная программа позволила обновить не только водоводы, но и теплотрассы в этих территориях.

В 2027 году капитальный ремонт сетей водоотведения, тепло- и водоснабжения запланирован уже в шести муниципалитетах острова: Анивском, Холмском, Корсаковском, Охинском, Томаринском и Смирныховском. Таким образом, власти последовательно расширяют географию обновления инженерной инфраструктуры, ориентируясь на долгосрочную надёжность коммунальных систем для жителей области.