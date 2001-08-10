Сахалинец в пьяной ссоре убил собутыльника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело против 33-летнего жителя Смирныховского района – его обвиняют в умышленном нанесении тяжких травм знакомому, которые привели к гибели потерпевшего.

Инцидент произошёл в ночь с 13 на 14 июня 2026 года в посёлке городского типа Смирных, а конфликт между мужчинами вспыхнул во время совместного употребления алкоголя. По версии следствия, именно действия обвиняемого стали прямой причиной смерти 43-летнего гражданина.

Как рассказали ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, в указанное время двое мужчин находились в квартире жилого дома по улице Западная. В ходе словесной перепалки подозреваемый нанёс оппоненту несколько ударов ногой в область головы и корпуса, а затем применил удушающий захват – сдавил шею потерпевшего. Полученные повреждения оказались смертельными, мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий – допрашивают свидетелей, назначают судебно-медицинские экспертизы и изучают обстановку в квартире, чтобы закрепить доказательственную базу. Обвиняемого уже задержали, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об аресте – следствие настаивает на заключении под стражу как на единственной возможной мере пресечения.

Уголовное дело квалифицируют по части 4 статьи 111 УК РФ, которая предусматривает наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего.