Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 мая Южно-Сахалинск присоединится к Всероссийской акции "Чистый воздух". Организаторы ждут горожан на церемонию открытия в 10:00 на территории легкоатлетического манежа по улице Горького, 39.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, акция ежегодно объединяет миллионы россиян, которые выбирают альтернативные способы передвижения – ходьбу, бег, велосипед или самокат. Семьи с пользой проводят время на свежем воздухе. Мероприятие позволит каждому любителю здорового образа жизни испытать себя, установить новые рекорды и получить ценные призы.

Участников ждет масштабная массовая прогулка по маршруту: от пересечения улиц Горького и Больничной по экологической тропе "Еланька". Финиширует акция в 14:00 в "Долине туристов". Любители здорового образа жизни преодолеют несколько километров на чистом воздухе.

Массовая прогулка входит в комплекс мероприятий федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экологическое благополучие".

Проект продолжится Арт-марафоном "Острова в движении" 31 мая и продлится до 30 июня. Церемонию награждения победителей общего зачета проведут 17 июля 2026 года – место проведения организаторы объявят дополнительно.