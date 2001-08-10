За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская область благоустроила 29 общественных территорий, посвящённых памяти героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.
Работы выполнили за последние 7 лет в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» - она входит в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по инициативе президента Владимира Путина.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, министр Дмитрий Аристархов назвал благоустройство мемориальных зон нравственным долгом и отметил, что такие пространства служат для тишины, размышлений и патриотического воспитания молодёжи.
С 2019 года подрядчики привели в порядок скверы с мемориалом павшим участникам Великой Отечественной войны и трудового фронта в сёлах Быков, Стародубское, Взморье, Углезаводск, Сокол Долинского района. Рабочие благоустроили территорию с памятным знаком воинам в селе Ныш Ногликского района, а также скверы имени адмирала С. Макарова и имени Героя Советского Союза М. Алимова в Макарове. Преобразились мемориальные зоны в Невельске, Охе, Тымовском, Южно-Курильске, Александровске-Сахалинском и Южно-Сахалинске.
В Смирныховском округе районный центр носит имя героя Великой Отечественной войны Леонида Смирных. Здесь несколько лет реализовывали проект «По следам боевой славы» - в этих местах проходили ожесточённые бои по освобождению Южного Сахалина, поэтому там расположено много военно-исторических мест, памятников и обелисков. Специалисты создали информационно-патриотические пространства, а также благоустроили скверы и аллеи памяти в сёлах Рощино, Победино и в посёлке городского типа Смирных.
В конце 2025 года строители открыли новый мемориальный комплекс, посвящённый героям, которые выполняли боевые задачи в ходе специальной военной операции. В центре аллеи установили «Свечу памяти» — её украшают строки из стихотворений сахалинских поэтов. Вокруг обустроили пешеходные зоны, а также смонтировали именные стелы и малые архитектурные формы. Житель Смирных Сергей Кузнецов отметил: для местных жителей благоустройство мемориалов - это проявление уважения к героям, а не просто укладка плитки или установка лавочек.
В Холмске в сквере имени Героя СССР Степана Валентеева в 2025 году подрядчики полностью обновили пространство и установили мемориал, посвящённый ветеранам Великой Отечественной войны и героям специальной военной операции. Реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Сахалинской области продолжается. В ближайшие годы власти планируют не только благоустраивать мемориалы, но и создавать новые скверы, парки и набережные.
Каждый житель старше 14 лет может повлиять на позитивные изменения в своём городе - для этого нужно принять участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Выбрать понравившийся сквер или набережную из 52 представленных объектов можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru или обратиться к волонтёру. За время действия нацпроектов «Жильё и городская среда» и «Инфраструктура для жизни» на Сахалине и Курилах специалисты преобразили свыше 200 общественных территорий - из них 28 в 2025 году.
