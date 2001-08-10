Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская область успешно прошла пик отопительного сезона 2025–2026 годов. Островной регион обеспечил бесперебойную работу систем жизнеобеспечения благодаря своевременной подготовке и модернизации инфраструктуры.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, подготовка и прохождение отопительного периода находятся на контроле губернатора Валерия Лимаренко. Коммунальные службы региона перевели на усиленный режим работы. Подготовку к зиме специалисты вели планомерно, начиная с весны 2025 года. В рамках программ модернизации коммунальной инфраструктуры и подготовки к отопительному зимнему периоду они освоили около 2 млрд рублей.
Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов отметил: к началу зимы регион подошёл с обновлённой коммунальной инфраструктурой. Специалисты привели в порядок 195 котельных, а также десятки километров инженерных сетей. Они провели комплексную диагностику и замену оборудования, что позволило обеспечить бесперебойную работу всех котлов на объектах теплоснабжения. На сегодняшний день жилые дома и социальные учреждения получают тепло в штатном режиме.
Муниципалитеты сформировали стабильный запас топливных ресурсов – обеспечили наличие как основного, так и неснижаемого аварийного запаса угля и дизельного топлива. Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в области создали 133 аварийно-восстановительные бригады. В их составе – более 1000 специалистов и 408 единиц техники, готовых к немедленному выезду. По состоянию на конец марта 2026 года сбоев в работе объектов жизнеобеспечения специалисты не зафиксировали. Все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке и находятся под постоянным контролем областного правительства.
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
