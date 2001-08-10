Тихоокеанское
информационное агентство
2 Июня 2026
Сейчас 06:05
71,55|86,25
Пьяный водитель устроил аварию в Южно-Сахалинске
11:01, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

ДТП в Холмске: после столкновения автомобиль отбросило на пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека. Авария случилась в районе дома 4/1 по улице Крузенштерна.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, по предварительным данным, 35-летний водитель за рулем автомобиля «Mercedes Benz» выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с автомобилем «Lada 212140», которым управлял 58-летний водитель. После удара машину «Lada» отбросило на тротуар, где в этот момент двигался пешеход.

В результате происшествия телесные повреждения получили водитель «Lada», его 60-летний пассажир, а также 60-летняя женщина-пешеход. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?