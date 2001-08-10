Сахалинские госавтоинспекторы пресекли 142 нарушения ПДД за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшие сутки на Сахалине зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 142 нарушения правил дорожного движения. Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД, стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 3 218 нарушений ПДД.
Полицейские задержали и отстранили от управления одного водителя – он находился за рулем в состоянии опьянения. Кроме того, правоохранители задержали еще семерых автомобилистов – эти граждане не имеют права управления транспортными средствами либо суд лишил их такого права. Также инспекторы поместили на специализированную стоянку 6 транспортных средств.
За различные нарушения ПДД к административной ответственности привлекли несколько групп водителей. Четверо автомобилистов управляли машинами, не прошедшими регистрацию в установленном порядке. Еще 10 водителей управляли транспортными средствами с тонировкой на стеклах. Пятеро нарушителей сели за руль при наличии технических неисправностей. Еще четверых водителей оштрафовали за нарушение правил перевозки пассажиров.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
13:12 22 Мая Против двух сахалинцев, повторно севших пьяными за руль, возбуждены уголовные дела
10:09 21 Мая На Сахалине у иностранца изъяли более тысячи свертков с героином
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
Выбор редакции
- 10:11 Вчера Выставка "Национальное достояние" открылась в главной библиотеке Сахалина
- 11:36 25 Мая Более 1000 сахалинцев вышли на юбилейный полумарафон "ЗаБег.РФ"
- 13:41 22 Мая Владимир Лавров рассказал сахалинцам об Александре I и старце Феодоре Томском
- 12:01 22 Мая "Мать косаток" расскажет сахалинцам о четно-белых хищниках
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?