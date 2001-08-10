Сахалинские госавтоинспекторы пресекли 142 нарушения ПДД за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки на Сахалине зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 142 нарушения правил дорожного движения. Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД, стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 3 218 нарушений ПДД.

Полицейские задержали и отстранили от управления одного водителя – он находился за рулем в состоянии опьянения. Кроме того, правоохранители задержали еще семерых автомобилистов – эти граждане не имеют права управления транспортными средствами либо суд лишил их такого права. Также инспекторы поместили на специализированную стоянку 6 транспортных средств.

За различные нарушения ПДД к административной ответственности привлекли несколько групп водителей. Четверо автомобилистов управляли машинами, не прошедшими регистрацию в установленном порядке. Еще 10 водителей управляли транспортными средствами с тонировкой на стеклах. Пятеро нарушителей сели за руль при наличии технических неисправностей. Еще четверых водителей оштрафовали за нарушение правил перевозки пассажиров.