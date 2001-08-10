Сахалинский каратист Николай Давыдов завоевал серебро на турнире в Японии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский каратист Николай Давыдов стал серебряным призером международного турнира Okinawa Open Tournament 2026. Соревнования прошли в японском городе Окинава 21 мая 2026 года. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, команду Российской Федерации представляли шесть спортсменов из Амурской области и один островитянин.

Несмотря на высокую конкуренцию, все российские каратисты завоевали медали. В категории Николая Давыдова выступали 13 соперников. Сахалинский спортсмен уверенно провел три поединка против японских каратистов – одержал безукоризненные победы в каждом из них.

В финальной встрече Николай Давыдов уступил сопернику из Японии. По итогу соревнований островной каратист занял второе место.