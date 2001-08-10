Почти четыре сотни патронов и 750 граммов пороха изъяли полицейские у двух сахалинцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области и их коллеги из ОМВД России «Тымовский» уличили двух жителей Тымовского района в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Стражи порядка задержали мужчин при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе регионального УМВД, общая сумма изъятых патронов превысила три сотни, а пороха – почти 750 граммов.
Первый обыск полицейские провели в доме 42-летнего мужчины в селе Чир-Унвд. Правоохранители обнаружили и изъяли 249 патронов различного калибра – для гладкоствольного и мелкокалиберного нарезного оружия. Все боеприпасы оказались пригодны для производства выстрелов.
Помимо этого, оперативники нашли две металлические и две пластиковые банки с порохом разного типа общей массой 327 граммов. Разрешительных документов на хранение боеприпасов и взрывчатых веществ у сельчанина не оказалось.
Второй фигурант – 56-летний житель села Кировское. В его доме сотрудники полиции нашли ещё 135 патронов разного калибра и 420 граммов пороха. Также стражи порядка изъяли два незарегистрированных ружья – на них у мужчины также отсутствовали разрешения. Таким образом, оба жителя Тымовского района хранили арсенал нелегально.
Следственное отделение ОМВД России «Тымовский» возбудило в отношении обоих мужчин уголовные дела. На время следствия суд избрал фигурантам меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.
