Сахалинский музей открывает выставку культового литья Приуралья IV–XIII веков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
16 мая в 18:30 Сахалинский областной краеведческий музей открывает выставку «Поиск утраченных миров. Культовое литье Пермского Предуралья IV–XIII вв». Проект реализуют совместно с Пермским краеведческим музеем при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела. Главная задача экспозиции – показать уникальное художественное наследие древнего населения Приуралья в знаменитом пермском зверином стиле.
Основу выставки составляют предметы из коллекций Пермского краеведческого музея. Древние народы отливали фигурки преимущественно из бронзы и меди в технике одностороннего ажурного или сплошного литья. Для изготовления культовых изделий мастера использовали образы водоплавающих и хищных птиц, псовых, оленей, медведя и лошадей. Сохранившиеся до наших дней фигурки служат важными археологическими источниками: они позволяют реконструировать мифологические образы и религиозные представления средневекового населения Прикамья.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинского областного краеведческого музея, организаторы дополнили экспозицию местным компонентом, чтобы проследить пересечение мировоззрений древних жителей островного региона и народов Прикамья. Для этого специалисты отобрали из фондов сахалинского музея материалы из кости, керамики и металла. В искусстве островных народов нашли отражение образы медведя, оленя, морского зверя и водоплавающих птиц.
Проникновение на Сахалин изделий из меди, бронзы и железа через торговые связи оказало влияние на развитие материальной культуры региона. Выставка «Поиск утраченных миров» будет работать до 26 июля. Музей приглашает жителей и гостей островного края посетить эту уникальную экспозицию.
