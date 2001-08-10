08:52, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительница Камчатки решила сжечь машину бывшего, но перепутала автомобили

В Петропавловске 55-летняя женщина уничтожила автомобиль бывшего сожителя. Женщина подожгла машину – ущерб оценили в 350 тысяч рублей, сообщает ИА «Кам 24», ссылаясь на прокуратуру Камчатского края.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по делу по части 2 статьи 167 УК РФ («Уничтожение чужого имущества путём поджога»).

По версии следствия, в ноябре 2025 года женщина, затаив обиду на бывшего сожителя, решила сжечь его автомобиль. Она пришла к месту его парковки, поставила принесённую с собой легковоспламеняющуюся жидкость под днище и зажгла её.

В результате машина сгорела. Позже выяснилось, что автомобиль принадлежал другу экс-возлюбленного злоумышленницы.

Фигурантка вину не признала. Тем не менее уголовное дело уже направили в Петропавловск-Камчатский городской суд.

