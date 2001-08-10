На Сахалине сотрудники ГИБДД проверили дорогу Листвиничное – Охотское и нашло нарушения

Сотрудники Управления Госавтоинспекции провели обследование автомобильной дороги регионального значения Листвиничное – Охотское и выявили дорожные дефекты, которые влияют на безопасность движения. В ходе проверки инспекторы обнаружили выбоины на участке км 12+466 и на участке км 12+473. Как сообщили ТИА «Острова» в Управлении Госавтоинспекции Сахалинской области, неудовлетворительное состояние проезжей части вынуждает водителей смещаться и выезжать на полосу встречного движения.

Данный маневр создает реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий. По результатам обследования сотрудники Госавтоинспекции подготовили и направили в адрес собственника дороги обязательное предписание. Документ требует от владельца трассы устранить выявленные недостатки в установленный срок.

Госавтоинспекция Сахалинской области продолжает контролировать эксплуатационное состояние автомобильных дорог региона. Цель этой работы – обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.