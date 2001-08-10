На Сахалине сотрудники ГИБДД проверили дорогу Листвиничное – Охотское и нашло нарушения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Управления Госавтоинспекции провели обследование автомобильной дороги регионального значения Листвиничное – Охотское и выявили дорожные дефекты, которые влияют на безопасность движения. В ходе проверки инспекторы обнаружили выбоины на участке км 12+466 и на участке км 12+473. Как сообщили ТИА «Острова» в Управлении Госавтоинспекции Сахалинской области, неудовлетворительное состояние проезжей части вынуждает водителей смещаться и выезжать на полосу встречного движения.
Данный маневр создает реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий. По результатам обследования сотрудники Госавтоинспекции подготовили и направили в адрес собственника дороги обязательное предписание. Документ требует от владельца трассы устранить выявленные недостатки в установленный срок.
Госавтоинспекция Сахалинской области продолжает контролировать эксплуатационное состояние автомобильных дорог региона. Цель этой работы – обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
12:33 Сегодня Житель Сахалина за государственную измену отправится в колонию на 17 лет
10:33 Сегодня На Сахалине росгвардейцы за неделю изъяли более 30 единиц оружия
09:29 Сегодня 1750 нарушений за сутки зафиксировали стационарные камеры на дорогах Сахалина
09:58 Сегодня Для воспитанников детского сада "Ромашка" в Южно-Сахалинске провели экологический урок
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
17:53 6 Мая В Южно-Сахалинске набирает обороты ремонт дорог
13:41 7 Мая ВТБ наградил победителей марафона "Управление личным бюджетом" в Сахалинской области
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
Выбор редакции
- 10:24 Сегодня Южно-Сахалинский симфонический оркестр завершит сезон большим концертом
- 17:07 Вчера Сахалинцы завоевали золото и серебро на чемпионате "Bison Race" в Белоруссии
- 14:49 Вчера Сахалинцев приглашают на тематическую экскурсию "Закулисье в зоопарке"
- 10:00 8 Мая Сахалинская областная библиотека провела турнир "Страницы Великой Победы"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?