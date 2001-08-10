1750 нарушений за сутки зафиксировали стационарные камеры на дорогах Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшие сутки на Сахалине произошли дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 134 нарушения правил дорожного движения, причем трех водителей задержали и отстранили от управления за состояние опьянения.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, полицейские задержали ещё 10 водителей, которые не имели права управления транспортными средствами либо лишились этого права по решению суда. Правоохранители привлекли к административной ответственности 3 водителей за управление незарегистрированными машинами. Также сотрудники ГАИ составили протоколы на 6 водителей за тонировку стёкол, на трех водителей – за технические неисправности автомобилей.
Должностные лица оформили 2 протокола на водителей за нарушение требований дорожных знаков и правил стоянки. Кроме того, инспекторы привлекли 2 пешеходов-нарушителей ПДД. Сотрудники Госавтоинспекции составили 10 административных материалов на водителей, которые не уплатили административные штрафы по линии ГИБДД в установленный законом срок. Полицейские задержали и поместили на специализированную стоянку 7 автомобилей.
Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 1750 нарушений правил дорожного движения на Сахалине 12 мая 2026 года.
