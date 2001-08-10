Южно-Сахалинский симфонический оркестр завершит сезон большим концертом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
4 июня в 19:00 на сцене Чехов-центра состоится торжественное закрытие XXVII концертного сезона Южно-Сахалинского симфонического оркестра.
Финальный вечер сезона станет одним из самых ярких музыкальных событий начала лета. За прошедший год оркестр представил слушателям масштабные симфонические программы, премьеры. Концерт закрытия объединит самые сильные эмоциональные акценты сезона - мощь симфонического звучания, выдающуюся классику и виртуозное исполнительское мастерство.
За дирижёрским пультом - художественный руководитель и главный дирижёр оркестра Тигран Ахназарян.
Особым событием вечера станет выступление пианиста Владимир Вишневский - победителя Международного конкурса имени С. В. Рахманинова, лауреата международных конкурсов и одного из ярких представителей нового поколения российских музыкантов.
«Закрытие сезона – это всегда особенный момент для оркестра. В этом концерте соединились произведения огромной эмоциональной силы, яркая драматургия и музыка, которая требует от исполнителей полной отдачи. Мы хотим подарить публике вечер, который останется в памяти надолго», - отмечает Тигран Ахназарян, художественный руководитель и главный дирижёр ЮССО.
Организаторы приглашают слушателей разделить вместе с оркестром вечер большой симфонической музыки и торжественное завершение концертного сезона.
