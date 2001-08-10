В Приморье криминальный «авторитет» отправится в колонию на 12 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приморский краевой суд вынес приговор так называемому «положенцу» города Арсеньев и его сообщнице. Мужчина признан виновным в создании преступной иерархии и руководстве организованной группой, которая на протяжении 2021–2022 годов занималась вымогательством, сообщает РИА VladNews со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной систему Приморского края.

Суд установил, что подсудимый управлял неформальным объединением профессиональных преступников, давал им обязательные для исполнения указания и контролировал сбор денег, предназначенных для финансирования криминальной деятельности.

Участники группы под руководством фигуранта совершили семь эпизодов вымогательства у жителей города. Злоумышленники требовали деньги под надуманным предлогом, угрожая жертвам физической расправой и применяя насилие. Кроме того, доказан эпизод самоуправства, связанного с требованием возместить ущерб в пользу третьего лица в обход установленной законом процедуры.

Вторая фигурантка дела состояла в этой же организованной группе и лично совершила вымогательство денег у одной из потерпевших.