На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инспекторы ДПС отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Долинский» в ходе несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения на 47 км. автодороги "Южно-Сахалинск-Оха" обратили внимание на автомобиль японского производства.

Инспектором ДПС был подан сигнал об остановке автомобиля, водитель проигнорировал законное требование полицейских и увеличивая скорость попытался скрыться.

Сотрудниками было принято решение о преследовании автомобиля. При помощи специального громкоговорящего устройства правонарушителю неоднократно сообщалось о необходимости прекратить противоправные действия и остановить транспортное средство. Однако он продолжал движение с увеличенной скоростью, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

В целях предотвращения дальнейших нарушений и обеспечения безопасности, инспекторы предупредили водителя о возможности применения огнестрельного оружия. После предупредительного выстрела в воздух были произведены прицельные выстрелы по колесам автомобиля, в результате чего, автомобиль был остановлен.

Правонарушителем оказался 32-летний местный житель, не имеющий права управления транспортным средством.

В отношении водителя составлено три административных материала:

- Управление ТС водителем, не имеющим права управления (ст. 12.7 ч. 1 КоАП РФ);

- Повторное управление ТС не зарегистрированным в установленном порядке (ст. 12.1 ч. 1.1 КоАП РФ);

- Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства (ст. 12.25 ч. 2 КоАП РФ)

Автомобиль помещен на специализированную стоянку.