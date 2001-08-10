Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
58-летний житель Северо-Курильска предстанет перед судом за незаконное хранение боеприпасов и частей оружия времён Второй мировой войны. Мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление, но это его не остановило. Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, следователи завершили расследование и направили дело в суд.
Осенью 2021 года мужчина обнаружил в районе мыса Савушкина две гранаты и датчик цели от японской противодесантной мины, который называют «рог». Находки мужчина перенёс в свой гараж.
Спустя три года, в июле 2024-го, он пополнил арсенал: возле устья реки Городская и на морском побережье подобрал 15 винтовочных патронов калибра 7,7 мм, дистанционную трубку для формирования пламени боеприпасов и взрыватель от артиллерийского снаряда японского производства. По предварительным данным следствия, все эти предметы - отголоски Курильской десантной операции 1945 года.
Сотрудники уголовного розыска выявили и пресекли противоправную деятельность мужчины в феврале 2026 года. Эксперты-криминалисты подтвердили, что изъятые объекты пригодны для использования. Специалисты-взрывотехники уничтожили опасный арсенал.
Следствие возбудило уголовное дело по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время материалы дела вместе с утверждённым обвинительным заключением поступили в суд для рассмотрения по существу.
