В Корсакове мотоциклист решил обогнать машину на пешеходном переходе и попал в аварию

7 мая 2026 года в 18 часов 47 минут в районе дома 22 по улице Корсаковской в Корсакове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и легкового автомобиля. По предварительным данным, 31-летний водитель мотоцикла «Yamaha XVS» выполнял обгон впереди идущего транспортного средства, но сделал это на нерегулируемом пешеходном переходе - в этот момент он столкнулся с автомобилем «Toyota Cami», который выезжал на дорогу с прилегающей территории.

В результате столкновения водитель мотоцикла получил телесные повреждения. Как рассказали ТИА «Острова» в отделе Госавтоинспекции по Корсаковскому району, автомобиль «Toyota Cami» осуществлял выезд на дорогу с прилегающей территории, а мотоциклист пытался обогнать другое транспортное средство именно в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

По данному факту полиция проводит проверку - сотрудники устанавливают все обстоятельства ДТП.