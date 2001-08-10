Комиссия проверила уборку дворов в селе Советское и не нашла замечаний

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Комиссия впервые проверила соблюдение стандарта содержания дворов в селе Советское Долинского района и не выявила замечаний. Специалисты осмотрели придомовые территории домов по улицам Центральной и Зеленой, после чего встретились с активными жителями в рамках проекта «Управдом».

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, проверяющие оценили состояние пешеходных зон, входных групп, отсутствие мусора во дворах, на детских и контейнерных площадках, а также проинспектировали подвальные помещения, отремонтированные в прошлом году.

После завершения мониторинга специалисты провели встречу с активными жителями. Проект «Управдом» инициировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Участниками встречи стали председатели Советов многоквартирных домов, серебряные волонтеры, представители управляющих организаций, ресурсоснабжающих компаний.

Директор департамента жилищной политики регионального минЖКХ Ольга Юдина подчеркнула: активная гражданская позиция и правовая грамотность председателей советов МКД - ключевые условия для наведения порядка в сфере ЖКХ. Когда управдомы знают свои права и обязанности и понимают механизмы контроля за работой управляющих организаций, они становятся реальными защитниками интересов жильцов. Именно такие неравнодушные люди помогают выявлять проблемы на местах, оперативно реагировать на нарушения и добиваться качественного содержания общего имущества. Проект «Управдом» как раз и направлен на то, чтобы вооружить активистов знаниями и повысить их компетенции.

Собравшимся подробно рассказали о функционале приложения «Госуслуги Дом», разделе «Мой дом» в приложении «Острова 65», а также об общедомовых чатах в мессенджере МАКС. Специалисты министерства ЖКХ напомнили участникам о возможности участия в областном конкурсе «Подъезд образцового содержания».

Жителей интересовали вопросы капитального ремонта и уборки подвальных помещений после затопления грунтовыми и сточными водами. К внедрению стандарта содержания придомовой территории в зимний и летний периоды на островах приступили в 2021 году по поручению главы региона Валерия Лимаренко.



Ежемесячно специалисты организуют выезды в районы, где инспектируют дворы и проводят встречи с населением. В ближайшее время комиссия проверит стандарт уборки дворов и встретится со старшими по домам в Холмском районе.