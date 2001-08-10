Сахалинская областная библиотека провела турнир

Сахалинская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Тарасова реализовала масштабную программу мероприятий к 81-й годовщине Великой Победы. Программа включила интеллектуальный турнир, патриотические акции, книжную выставку и онлайн-тест, а ключевой целью организаторы назвали сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодёжи. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, 7 мая в Добро.Центре библиотеки прошёл интеллектуальный турнир «Страницы Великой Победы», где около 30 учащихся 16–17 лет из школ № 5 и № 22 Южно-Сахалинска соревновались в пяти тематических раундах: «Даты и числа», «Люди и герои», «Места и здания», «Битвы и операции», «Награды и оружие».

Победителями турнира стали команда «Карапузики-Телепузики» (1 место), «Ночные ведьмы» (2 место) и «Команда № 1» (3 место). В тот же день сотрудники Регионального центра Президентской библиотеки, который действует на базе главной островной библиотеки, провели патриотическую акцию «Была война… Была Победа…». Серебряные волонтёры и старшеклассники школы № 5 поздравляли горожан с приближающимся праздником и вручали им тематические буклеты с информацией о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Представители разных поколений создали особую атмосферу сопричастности, объединившись общей целью — сохранить память о подвиге ветеранов. Библиотека также присоединилась к Всероссийской акции «Окна Победы»: сотрудники украсили окна здания символическими композициями, выразив благодарность поколению победителей и создав единое праздничное пространство.

Особое место в программе заняло участие библиотеки в Международной патриотической акции «Память о героях в сердце молодых», которая объединила молодёжь городов-побратимов Южно-Сахалинска и Гомеля (Республика Беларусь). В рамках акции сахалинские и белорусские молодые люди подготовили видеоролики о героях войны: представители Гомельской области рассказали об уроженцах Беларуси, которые принимали участие в боевых операциях на Сахалине и Курильских островах, а сахалинская молодёжь — о земляках, сражавшихся за освобождение Гомельской области от немецко-фашистских захватчиков. Проект стал ярким примером межрегионального диалога и живого сохранения исторической правды.

В фойе первого этажа библиотеки все желающие могут ознакомиться с книжной выставкой «Антология военной поэзии. Ты припомни, Россия, как всё это было», где представлены произведения классиков военной лирики — Константина Симонова, Юлии Друниной, Мусы Джалиля, Александра Твардовского, Булата Окуджавы, Анны Ахматовой и других поэтов. Все издания доступны для домашнего чтения. На официальном сайте библиотеки 8 мая стартовал онлайн-тест «Салют, Победа!» с 15 тематическими вопросами о Великой Отечественной войне. Любой желающий может пройти тестирование в удобное время, а для углублённого изучения темы пользователи имеют бесплатный доступ к оцифрованным архивным документам, фото- и кинохронике в коллекциях «Память о Великой Победе» и «Вторая мировая война в архивных документах» на портале Президентской библиотеки. Дополнительную информацию можно получить в Региональном центре Президентской библиотеки (3-й этаж СахОУНБ) или по телефону +7 (4242) 45-25-22.