Сахалинцам напоминают об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

СК России напоминает об уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с реабилитацией нацизма

Одним из приоритетных направлений деятельности следственных органов Следственного комитета Российской Федерации является профилактика, выявление и расследование преступлений, связанных с реабилитацией нацизма. Эта работа направлена на защиту исторической правды и пресечение распространения нацистской идеологии.

Публикация нацистских лозунгов, изображений, символики и атрибутики в социальных сетях запрещена. Важно помнить, что законодательство Российской Федерации устанавливает запрет на подобные действия, предусматривая строгую административную и уголовную ответственность. Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена статья 354.1 (реабилитация нацизма), которая относится к подследственности следователей Следственного комитета.

Так, в городе Кургане привлечена к уголовной ответственности 35-летняя местная жительница, обвиняемая следственными органами в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично).

25 июля прошлого года женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поднялась на Мемориальный комплекс воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века, где стала танцевать. Данные циничные и безнравственные действия были сняты на камеру телефона прохожими, а видео позднее попало в социальные сети. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Память о подвиге героев Великой Отечественной войны и огромной цене победы — это фундамент, на котором стоит наше единство. Уважай историю своей страны и соблюдай закон.