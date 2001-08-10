Сахалинцам напоминают об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
СК России напоминает об уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с реабилитацией нацизма
Одним из приоритетных направлений деятельности следственных органов Следственного комитета Российской Федерации является профилактика, выявление и расследование преступлений, связанных с реабилитацией нацизма. Эта работа направлена на защиту исторической правды и пресечение распространения нацистской идеологии.
Публикация нацистских лозунгов, изображений, символики и атрибутики в социальных сетях запрещена. Важно помнить, что законодательство Российской Федерации устанавливает запрет на подобные действия, предусматривая строгую административную и уголовную ответственность. Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена статья 354.1 (реабилитация нацизма), которая относится к подследственности следователей Следственного комитета.
Так, в городе Кургане привлечена к уголовной ответственности 35-летняя местная жительница, обвиняемая следственными органами в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично).
25 июля прошлого года женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поднялась на Мемориальный комплекс воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века, где стала танцевать. Данные циничные и безнравственные действия были сняты на камеру телефона прохожими, а видео позднее попало в социальные сети. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.
Память о подвиге героев Великой Отечественной войны и огромной цене победы — это фундамент, на котором стоит наше единство. Уважай историю своей страны и соблюдай закон.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:08 Сегодня В Корсакове мотоциклист решил обогнать машину на пешеходном переходе и попал в аварию
10:00 Сегодня Сахалинская областная библиотека провела турнир "Страницы Великой Победы"
08:57 Сегодня Сахалинцам напоминают об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма
09:39 Сегодня Комиссия проверила уборку дворов в селе Советское и не нашла замечаний
16:19 Вчера За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
17:53 6 Мая В Южно-Сахалинске набирает обороты ремонт дорог
08:50 4 Мая ВТБ поддержал мероприятия программы "Земля медведя: правила добрососедства" на Сахалине
09:55 4 Мая На Сахалине инспекторы за выходные задержали 51 пьяного водителя и 76 автомобилистов без прав
16:19 Вчера За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
Выбор редакции
- 10:00 Сегодня Сахалинская областная библиотека провела турнир "Страницы Великой Победы"
- 10:50 Вчера В Южно-Сахалинске впервые пройдет чемпионат ДФО по гонкам с препятствиями
- 09:56 5 Мая Сахалинский историк раскрыл малоизвестные факты об освобождении Европы
- 09:03 4 Мая Сахалинской областной библиотеке присвоено имя Николая Тарасова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?