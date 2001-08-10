Тихоокеанское
информационное агентство
8 Мая 2026
Сейчас 19:59
74,62|87,89
На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
08:57, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам напоминают об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма

Сахалинцам напоминают об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

СК России напоминает об уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с реабилитацией нацизма

Одним из приоритетных направлений деятельности следственных органов Следственного комитета Российской Федерации является профилактика, выявление и расследование преступлений, связанных с реабилитацией нацизма. Эта работа направлена на защиту исторической правды и пресечение распространения нацистской идеологии.

Публикация нацистских лозунгов, изображений, символики и атрибутики в социальных сетях запрещена. Важно помнить, что законодательство Российской Федерации устанавливает запрет на подобные действия, предусматривая строгую административную и уголовную ответственность. Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена статья 354.1 (реабилитация нацизма), которая относится к подследственности следователей Следственного комитета.

Так, в городе Кургане привлечена к уголовной ответственности 35-летняя местная жительница, обвиняемая следственными органами в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично).

25 июля прошлого года женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поднялась на Мемориальный комплекс воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века, где стала танцевать. Данные циничные и безнравственные действия были сняты на камеру телефона прохожими, а видео позднее попало в социальные сети. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Память о подвиге героев Великой Отечественной войны и огромной цене победы — это фундамент, на котором стоит наше единство. Уважай историю своей страны и соблюдай закон.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?