На Сахалине проходит акция "Всё для фронта! Всё для победы!"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии Дня Победы волонтёры многонациональной команды «Сахалин и Курилы Zа Наших» проводят акцию «Всё для фронта! Всё для победы!» – участники готовят для военнослужащих Восточного военного округа сублимированные супы, каши, а также сотни комплектов «сухого душа». Любой житель или гость островного региона может внести свой вклад в поддержку бойцов, которые выполняют воинский долг в зоне СВО.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, сахалинские студенты принимают активное участие в акции. Ребята приготовили для защитников очередную партию сублимированных продуктов и изготовили сотни наборов для гигиены без воды. Волонтёры также изготавливают окопные свечи и собирают посылки с самыми необходимыми вещами для передовой.
Кроме того, любой желающий может завязать свой узелок на маскировочной сети – сахалинские добровольцы сплели уже несколько тысяч таких сетей. В ближайшие дни волонтёры отправят все собранные посылки вместе с новой партией маскировочных сетей военнослужащим Восточного военного округа в зону проведения специальной военной операции.
- 12:16 Сегодня На Сахалине проходит акция "Всё для фронта! Всё для победы!"
