Сахалинские саватисты привезли пять медалей с чемпионата России

Сахалинские единоборцы завоевали четыре золотые и одну бронзовую медаль на чемпионате и первенстве России по савату в Санкт-Петербурге, а также получили четыре путёвки в основной состав национальной сборной. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, турнир собрал более 300 участников из 20 регионов страны. Островные атлеты вернулись домой с высокими результатами, подтвердив свой уровень на престижных соревнованиях.

Высшие награды в своих весовых категориях забрали Кристина Важенкова из Южно-Сахалинска и Виктория Пьяникова из Охи. Обе спортсменки по итогам турнира вошли в основной состав команды России. Среди юниоров путёвки в национальную сборную заслужили Тимофей Исаев – представитель Долинского района – и Даниил Астапенко из Корсаковского района, который отличился в состязаниях среди юниоров. Бронзовый призёр чемпионата – Владимир Хе из областного центра.

Особого внимания заслуживает выступление юных воспитанников охинской школы. Елисей Быстрых не оставил шансов оппонентам – уверенно забрал золото среди юношей в весе до 45 кг – и получил специальный приз за лучший поединок турнира. Его одноклубник Михаил Курочкин в финальной встрече одержал убедительную победу над обладателем Кубка мира из Липецка, что подтвердило высокий уровень подготовки местных спортсменов.