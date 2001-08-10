В Южно-Сахалинске пройдет конференция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартует региональная детско-юношеская конференция «Родная речь». Юные исследователи языков коренных малочисленных народов Севера соберутся 29 апреля.

Как рассказали ТИА «Острова» в музее книги Чехова, мероприятие приурочили к празднованию Дня коренных малочисленных народов Российской Федерации. В этом году его отметят впервые - 30 апреля. А сама конференция проходит в Год единства народов, объявленный в стране.

Участники съедутся из разных районов Сахалинской области и Дальнего Востока. Главное условие - выступать с докладами на родных языках. В этом году ребята будут говорить по-нивхски, по-уильтински и по-эвенкийски.

Организаторы подготовили не только официальную часть, но и насыщенную культурную программу. Для юных исследователей проведут консультации с экспертами, экскурсии по учреждениям культуры, организуют выступления творческих коллективов. По традиции участники сделают подстрочный перевод фрагмента из книги Антона Павловича Чехова «Остров Сахалин».

Конференцию «Родная речь» проводят с 2018 года. Организатор - музей книги Чехова. Помогают ему Ассоциация музеев Сахалинской области и региональное отделение Ассамблеи народов России. Мероприятие проходит при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела.