Суд взыскал с администрации Южно-Курильска 10 тысяч рублей за укус безнадзорной собаки
На Сахалине у военнослужащих проходят занятия по огневой подготовке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине у очередной группы военных, которые только что заключили контракты, стартовали занятия по огневой подготовке. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, всё проходит на полигоне «Троицкий».

Новобранцы гвардейского мотострелкового соединения ВВО учатся стрелять из штатного автомата Калашникова АК-74. Занятия ведут опытные инструкторы - те, кто сами участвовали в специальной военной операции.

Бойцы тренируются снаряжать магазин патронами и ведут огонь по мишеням на расстоянии до ста метров. Почему такая дистанция? Потому что в современном бою чаще всего стреляют накоротке, а это требует особой техники и мгновенных решений.

Кроме того, на первых занятиях солдаты учатся стрелять из разных положений и быстро менять магазин. В будущем мотострелки будут тренироваться уже в составе небольших групп - по двое и по трое. Им ещё предстоит освоить передвижение на поле боя и действия в городской застройке.

