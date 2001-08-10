На Сахалине у военнослужащих проходят занятия по огневой подготовке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине у очередной группы военных, которые только что заключили контракты, стартовали занятия по огневой подготовке. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, всё проходит на полигоне «Троицкий».
Новобранцы гвардейского мотострелкового соединения ВВО учатся стрелять из штатного автомата Калашникова АК-74. Занятия ведут опытные инструкторы - те, кто сами участвовали в специальной военной операции.
Бойцы тренируются снаряжать магазин патронами и ведут огонь по мишеням на расстоянии до ста метров. Почему такая дистанция? Потому что в современном бою чаще всего стреляют накоротке, а это требует особой техники и мгновенных решений.
Кроме того, на первых занятиях солдаты учатся стрелять из разных положений и быстро менять магазин. В будущем мотострелки будут тренироваться уже в составе небольших групп - по двое и по трое. Им ещё предстоит освоить передвижение на поле боя и действия в городской застройке.
Комментарии - 0
Новости общества Сахалина и Курил
09:53 Сегодня На Сахалине у военнослужащих проходят занятия по огневой подготовке
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?